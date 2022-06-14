Захисник віддав життя у бою під Ізюмом

24-річний розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" був вбитий ворогом 9 червня. Про це повідомили у громадській організації "Захистимо Протасів яр", яку очолював Ратушний.

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Зазначають, що Роман Ратушний загинув, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання.

5 липня Ромі мало б виповнитися 25… Він був націоналістом все життя: учасник Революції Гідності в 16 років, громадський активіст. З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом",

– зазначили в організації.

Про дату похорону оголосять пізніше.

Роман Ратушний був відомим київським активістом

Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

Також Ратушний отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді в будівлі вибили вікна та спалили двері.