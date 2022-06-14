Защитник отдал жизнь в бою под Изюмом

24-летний разведчик 93 ОМБР "Холодный овраг" был убит врагом 9 июня. Об этом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов яр", которую возглавлял Ратушный.

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Отмечают, что Роман Ратушный погиб, находясь в составе боевой группы и выполняя боевое задание.

5 июля Роме должно было исполниться 25… Он был националистом всю жизнь: участник Революции Достоинства в 16 лет, общественный активист. С первого дня полномасштабного российского вторжения Роман участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 ОМБР "Холодный овраг" увольнял Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом",

– отметили в организации.

О дате похорон объявят позже.

Роман Ратушный был известным киевским активистом

Роман Ратушный стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасового Яра в Киеве. Он был главой инициативы, а затем и общественной организации "Защитим Протасов Яр".

Также Ратушный получал подозрение во время беспорядков у Офиса президента на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Тогда в здании выбили окна и сожгли дверь.