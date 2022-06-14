Черговий обмін тілами загиблих військових провели на Запоріжжі

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

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У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання,

– йдеться у повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Тіла 64 загиблих військових передали Україні / Фото Міністерство з питань реінтеграції

Загиблих захисників гідно поховають

Тіла вдалось повернути у рамках евакуації з "Азовсталі"

16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація українських військових. Наших захисників та захисниць і тіла загиблих вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

Водночас президент Володимир Зеленський інформував, що в полоні в окупантів перебуває понад 2,5 тисячі захисників "Азовсталі".

Зверніть увагу! Наразі триває процес упізнання тіл, куди залучені ветерани, судмедексперти та Асоціація родин захисників "Азовсталі". Процес ідентифікації загиблих буде довгим, оскільки в більшості випадків потрібно проводити процедуру ДНК.

Головне, що треба знати про евакуацію з "Азовсталі: дивіться відео