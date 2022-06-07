Росія передала Україні лише частину загиблих українських воїнів в боях за Маріуполь. Наразі не відомо, коли зможемо отримати тіла усіх захисників.

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Відомо, що серед 162 загиблих, яких привезли до Києва, тільки орієнтовно третина належать бійцям "Азову".

Через неналежні умови, в яких вони перебували понад 2 місяці, візуальне розпізнання у більшості випадків неможливе. Загиблих будемо ідентифікувати за експертизою ДНК,

– повідомили в Патронатній службі Азову "Янголи Азову"

Там повідомили, що можливість з належними почестями поховати полеглих – була однією з основних вимог полку "Азов", про що неодноразово заявляв Денис Прокопенко (Редіс) та інші командири.

Крім того, додали, що "Азовське братерство" докладе максимум зусиль для того, щоб усі загиблі Маріупольського гарнізону були поховані на Пантеоні героїв України, якщо цього бажатимуть рідні.

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