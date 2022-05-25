Дружина Дениса Прокопенка Катерина розповіла деталі розмови з чоловіком, якого утримують російські окупанти. Він потрапив в російський полон після того, як бійці "Азову" вийшли з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

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"Він сказав, що з ним все добре, і запитав, як я", – розповіла Катерина Прокопенко.

Телефонна розмова виявилася короткою та обірвалася ще до того, як Денис Прокопенко зміг щось більше розповісти про свій стан, пише AP. І поки невідомо, наскільки вільно командир полку "Азов" міг говорити.

За її словами, телефонний дзвінок можливий за домовленістю між урядами України та Росії та завдяки посередництву Червоного Хреста, який відвідував деяких українських бійців, які перебувають у полоні. За її словами, угода між Україною та Росією гарантує належне поховання загиблих воїнів та певні умови для військовополонених, у тому числі дозволяє їм спілкуватися телефоном з членами сім'ї кілька разів на тиждень.

За словами Катерини Прокопенко, їй передали, що умови утримання українських полонених більш-менш задовільні.

"Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", – розповіла Катерина Прокопенко.

Вона не уточнила, де саме утримують її чоловіка. Відомо, що українських захисників з території заводу "Азовсталь" утримують у в'язниці села Оленівка, що поблизу Донецька. Це територія, яка окупована російськими військами. Частина важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовськ, що теж під російською окупацією.

Катерина Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі": коротко

Українські військові три місяці героїчно тримали оборону Маріуполя. Через значно переважаючі сили ворога, який використовував бойову авіацію, українським захисникам довелося відступити на територію заводу "Азовсталь". Разом з ними в приміщення цього заводу знайшли захистом від обстрілів і мирні мешканці Маріуполя.

Територія заводу була під постійним обстрілом окупантів, у тому числі і з важкого озброєння.

Оборону там тримали бійці полку "Азов", морські піхотинці, а також бійці Нацгвардії, поліції, прикордонники та навіть Служби безпеки України. Всі вони не зрадили присязі Україні та захищали її територіальну цілісність.

Весь цей час російські окупанти з моменту оточення міста не давали можливість мирним жителям покинути територію заводу. Лише на початку травня вдалося організувати перший "зелений коридор" для цивільних. В декілька етапів їх таки вдалося звідти вивести.

Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Крім того, ще 211 наших захисників через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста. Захисники потрапили у російський полон.

Українська сторона заявила, що всі бійці, які були на території заводу "Азовсталь", мають згодом бути обміняні на російських полонених.

Хоча в Росії не всі погоджуються на обмін бійців "Азову", вимагаючи їх судити, і навіть стратити.

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