Полеглі льотчики намагалися привезти на "Азовсталь" ліки, продукти, воду та забрати тіла поранених. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю з нагоди третьої річниці своєї інавгурації, яке транслювали в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Росіяни розгорнули свою ППО

Володимир Зеленський наголосив на героїзмі українських льотчиків, адже вони знали, що долетіти до "Азовсталі" у Маріуполі, де росіяни блокували наших військових – майже нереально.

Та попри те, як зазначив президент, українські льотчики робили неможливе, адже їм таки вдавалося доставляти захисникам Маріуполя ліки та продукти й забирати поранених.

Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% не повертаються, летіли туди. Ми втратили багато льотчиків. Просто є люди, які летіли давати їм (захисникам Маріуполя – 24 канал) їжу, воду, зброю і забирали поранених. Втрачено багато людей. Вони абсолютно героїчні,

– наголосив президент.

Президент зазначив, що офіційно цю інформацію коментувати не могли, оскільки жодних домовленостей про повітряні коридори не було. Крім того, окупанти розгорнули потужну протиповітряну оборону в Маріуполі.

Саме тому, як наголосив Володимир Зеленський, Україна просила міжнародних партнерів закрити небо. Не стільки причиною того були російські літаки, скільки саме ворожа ППО та ракети, якими вони обстрілюють мирні міста.