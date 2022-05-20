Про це на пресконференції у Стамбулі розповіли рідні захисників Маріуполя, інформує 24 канал. Там вони знову попросили Ердогана допомогти зберегти життя людей, які борються за місто.

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Чому звертаються до Ердогана

За їхніми словами, вони звернулись за допомогою до президента Туреччини, оскільки бачать його гарантом людських цінностей. Зокрема в Москві.

Ми бачимо любов, силу та вагу у світовому масштабі. Це людина, яка може забезпечити діалог з Володимиром Путіним. Ми вважаємо, що президент Туреччини – це остання надія,

– зазначили рідні.

Родичі захисників Маріуполя, додали, що сподіваються на його допомогу в цьому нелегкому питанні та вірять, що Ердоган зможе їм зарадити. Саме тому, їхня увага прикута до нього.

Повна пресконференція рідних захисників Маріуполя: дивіться відео Генерального консульства України в Стамбулі



Евакуація українських військових з "Азовсталі": що відомо

Російські окупанти вщент знищили потужними обстрілами Маріуполь. Однак українські захисники продовжували тримати оборону на "Азовсталі".

Загарбники нещадно цілими днями гатили по заводі, де перебували захисники з усієї зброї, яка в них була. Вони закидали його потужними авіабомбами, а також гатили з артилерії.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 13 травня розповіла, що евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Вона зазначила, що посередницею в цих перемовинах буде Туреччина.

Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Крім того, ще 211 наших захисників через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки. Усіх їх пообіцяли повернути на підконтрольну територію України за процедурою обміну.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що заходи з порятунку українських захисників, які залишаються на території "Азовсталі", продовжуються. Та повідомили, що завдання командирів, які там перебувають – зберегти життя особового складу.

Сьогодні, 20 травня, у Маріуполі відбувається спецоперація з виведення наших воїнів з "Азовсталі". Один із командирів гарнізону, підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що "Азовсталі" вже вийшло близько 1700 українських військових. Утім, на заводі залишається ще невідома кількість українських захисників.

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