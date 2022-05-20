Об этом на пресс-конференции в Стамбуле рассказали родные защитников Мариуполя, информирует 24 канал. Там они снова попросили Эрдогана помочь сохранить жизнь борющихся за город людей.

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Почему обращаются к Эрдогану

По их словам, они обратились за помощью к президенту Турции, поскольку видят его гарантом человеческих ценностей. В частности, в Москве.

Мы видим любовь, силу и вес в мировом масштабе. Это человек, который может обеспечить диалог с Путиным. Мы считаем, что президент Турции – это последняя надежда,

– отметили родные.

Родственники защитников Мариуполя добавили, что надеются на его помощь в этом нелегком вопросе и верят, что Эрдоган сможет им помочь. Именно поэтому их внимание приковано к нему.

Полная пресс-конференция родных защитников Мариуполя: смотрите видео Генерального консульства Украины в Стамбуле



Эвакуация украинских военных из "Азовстали": что известно

Российские кафиры полностью уничтожили мощными обстрелами Мариуполь. Однако украинские защитники продолжали держать оборону на "Азовстали".

Захватчики беспощадно целыми днями били по заводу, где находились защитники из всего оружия, которое у них было. Они забросали его мощными авиабомбами, а также били из артиллерии.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 13 мая рассказала , что эвакуация из "Азовстали" будет проходить в несколько этапов. Она отметила, что посредницей в этих переговорах станет Турция.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Кроме того, еще 211 наших защитников через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку. Всех их пообещали вернуть на подконтрольную территорию Украины по процедуре обмена.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что остающиеся на территории "Азовстали" меры по спасению украинских защитников продолжаются. Но сообщили, что задачи находящихся там командиров – сохранить жизнь личного состава.

Сегодня, 20 мая, в Мариуполе проходит спецоперация по выводу наших воинов из "Азовстали". Один из командиров гарнизона подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.

В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что "Азовстали" уже вышло около 1700 украинских военных . Впрочем, на заводе остается неизвестное количество украинских защитников.

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