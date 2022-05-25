Жена Дениса Прокопенко Екатерина рассказала подробности разговора с мужем, которого содержат российские кафиры. Он попал в плен после того, как бойцы "Азова" вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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"Он сказал, что с ним все хорошо, и спросил, как я", – рассказала Екатерина Прокопенко.

Телефонный разговор оказался коротким и оборвался еще до того, как Денис Прокопенко смог что-то большее рассказать о своем состоянии, пишет AP . И пока неизвестно, как свободно командир полка "Азов" мог говорить.

По ее словам, телефонный звонок возможен по договоренности между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста, посещавшего некоторых украинских бойцов, находящихся в плену. По ее словам, соглашение между Украиной и Россией гарантирует надлежащее захоронение погибших воинов и определенные условия для военнопленных, в том числе позволяет им общаться по телефону с членами семьи несколько раз в неделю.

По словам Екатерины Прокопенко, ей передали, что условия содержания украинских пленных более-менее удовлетворительны.

"Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – контролирующие ситуацию", – рассказала Екатерина Прокопенко.

Она не уточнила, где удерживают ее мужа. Известно, что украинских защитников с территории завода "Азовсталь" содержат в тюрьме села Оленевка близ Донецка. Это территория, оккупированная русскими войсками. Часть тяжелораненых бойцов находится в больнице города Новоазовск, тоже под российской оккупацией.

Екатерина Прокопенко сообщила, что насколько ей известно, никого из бойцов в Россию не вывозили.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали": коротко

Украинские военные три месяца героически удерживали оборону Мариуполя. Из-за значительно превосходящих сил врага, который использовал боевую авиацию, украинским защитникам пришлось отступить на территорию завода "Азовсталь". Вместе с ними в помещение этого завода обнаружили защитой от обстрелов и мирные жители Мариуполя.

Территория завода была под постоянным обстрелом кафиров, в том числе и по тяжелому вооружению.

Оборону держали бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, а также бойцы Нацгвардии, полиции, пограничники и даже Службы безопасности Украины. Все они не предали присяге Украине и защищали ее территориальную целостность.

Все это время российские кафиры с момента оцепления города не давали возможность мирным жителям покинуть территорию завода. Лишь в начале мая удалось организовать первый "зеленый коридор" для гражданских. В несколько этапов их удалось оттуда вывести.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Кроме того, еще 211 наших защитников через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку.

20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города. Защитники попали в русский плен.

Украинская сторона заявила, что все бойцы, которые были на территории завода "Азовсталь", должны быть впоследствии обменены на российских пленных.

Хотя в России не все соглашаются на обмен бойцов "Азова", требуя их судить и даже казнить.

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