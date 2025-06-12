Первые известные последствия описал городской голова Игорь Терехов. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Какие последствия атаки дронов на Харьков 12 июня

Воздушную тревогу в Харькове объявили ночью 12 июня в 01:12. С тех пор городу угрожали ударные БпЛА врага, о чем сообщали Воздушные силы.

Город подвергся нескольким ударам с воздуха. По состоянию на момент публикации известно о таких последствиях:

Произошел прилет дрона в крышу многоэтажки в Салтовском районе – без пострадавших.

в Салтовском районе – без пострадавших. Также удар пришелся по фитнес-клубу в том же районе.

в том же районе. В том же Салтовском районе еще один удар пришелся на территорию в нескольких метрах от многоэтажки.

в нескольких метрах от многоэтажки. На данный момент известно о 11 пострадавших на Салтовке, 4 из них дети. У двухлетнего ребенка – резаная рана головы, девушки 12 и 16 лет испытали острую реакцию на стресс.

на Салтовке, 4 из них дети. У двухлетнего ребенка – резаная рана головы, девушки 12 и 16 лет испытали острую реакцию на стресс. Подтверждено удар дрона по территории детского сада , расположенного во дворе между многоэтажками Шевченковского района. Последствия уточняются.

, расположенного во дворе между многоэтажками Шевченковского района. Последствия уточняются. И еще есть информация о прилетах в Слободском районе. Пока подробности неизвестны.

Предварительно, было 12 ударов по городу, 1 без детонации. В 03:57 дали отбой тревоги.

Заметим, в предыдущую ночь Харьков подвергся массированному удару беспилотников так же. Последствия его трагические – известно о 4 погибших и 56 раненых, среди которых 9 детей.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетные обстрелы и другие опасности вы можете прочитать в нашем телеграме.