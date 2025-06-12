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Какие последствия атаки дронов на Харьков 12 июня
Воздушную тревогу в Харькове объявили ночью 12 июня в 01:12. С тех пор городу угрожали ударные БпЛА врага, о чем сообщали Воздушные силы.
Город подвергся нескольким ударам с воздуха. По состоянию на момент публикации известно о таких последствиях:
- Произошел прилет дрона в крышу многоэтажки в Салтовском районе – без пострадавших.
- Также удар пришелся по фитнес-клубу в том же районе.
- В том же Салтовском районе еще один удар пришелся на территорию в нескольких метрах от многоэтажки.
- На данный момент известно о 11 пострадавших на Салтовке, 4 из них дети. У двухлетнего ребенка – резаная рана головы, девушки 12 и 16 лет испытали острую реакцию на стресс.
- Подтверждено удар дрона по территории детского сада, расположенного во дворе между многоэтажками Шевченковского района. Последствия уточняются.
- И еще есть информация о прилетах в Слободском районе. Пока подробности неизвестны.
Предварительно, было 12 ударов по городу, 1 без детонации. В 03:57 дали отбой тревоги.
Заметим, в предыдущую ночь Харьков подвергся массированному удару беспилотников так же. Последствия его трагические – известно о 4 погибших и 56 раненых, среди которых 9 детей.
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