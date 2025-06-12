Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас российские "Шахеды"
Для каких областей есть угроза: смотрите на карте
23:20, 11 июня
Также есть угроза применения баллистического вооружения с Юга.
23:17, 11 июня
Большая группа вражеских ударных БпЛА над акваторией Черного моря – курсом на Одесскую область.
23:08, 11 июня
БпЛА с Херсонщины движутся на Николаевщину.
23:04, 11 июня
Группа вражеских ударных БпЛА с юга – на Херсонщину.