Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас российские "Шахеды"

Для каких областей есть угроза: смотрите на карте

23:20, 11 июня

Также есть угроза применения баллистического вооружения с Юга.

23:17, 11 июня

Большая группа вражеских ударных БпЛА над акваторией Черного моря – курсом на Одесскую область.

23:08, 11 июня

БпЛА с Херсонщины движутся на Николаевщину.

23:04, 11 июня

Группа вражеских ударных БпЛА с юга – на Херсонщину.