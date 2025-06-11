Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Каким дроном могли атаковать Киев

Во время одного из последних комбинированных ударов по Киеву российские войска, вероятно, применили новый реактивный дрон. Это может объяснить сообщения жителей столицы о необычном "свисте", нехарактерный для "Шахедов".

Беспилотник был сбит и сгорел, однако среди обломков был найден малогабаритный реактивный двигатель, который, вероятнее всего, и стал источником необычного звука.

Обломки сбитого "Шахеда" / Фото Defence Express

Поскольку остатки дрона сильно фрагментированы, точно идентифицировать модель пока сложно. Это может быть как Shahed-238, презентованный Ираном в ноябре 2023 года, так и другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который визуально похож на "Шахеда".

В то же время один из найденных на месте падения блоков прямо указывает на родство с Shahed-136. Речь идет о панели авионики для загрузки полетного задания, запуска двигателя и других систем дрона.

Найденная панель авионики реактивного дрона / Фото Defence Express

Таким образом, с высокой вероятностью речь идет либо о реактивной версии Shahed-238, или о дроне, созданном в России на основе иранских технологий с использованием имеющихся комплектующих, в частности панелей и системы программирования.

Когда враг впервые мог использовать реактивный "Шахед"

В издании напомнили, что первые сообщения о возможном использовании врагом реактивного "Шахеда" появились еще в январе 2024 года. Однако несмотря на наличие обломков реактивного двигателя в командовании Воздушных сил тогда не смогли подтвердить это. Также была найдена панель авионики, но она отличалась от той, что используют в Shahed-136 и в реактивном дроне, который на днях применил враг.

И хотя возможно в Иране изменили комплектацию Shahed-238 и пошли по пути унификации, но, скорее всего, речь все же идет о российском варианте,

– отмечают в издании.

Вероятные обломки Shahed-238 / Фото Defence Express

Там добавили, что в феврале 2025 года ГУР МО Украины предупреждало о запуске в России производства нового реактивного дрона-камикадзе под названием “Герань-3”.

По данным ГУР, “Герань-3” имеет скорость полета до 550 – 600 километров в час, что обеспечивается иранским малогабаритным двигателем Tolou-10/13, который является нелицензионной копией чешского PBS TJ100.

В издании отмечают, что сейчас продолжается сбор и анализ остатков, чтобы окончательно идентифицировать дрон, который, с определенной долей вероятности, и есть "Герань-3".

Напомним, в ГУР сообщили, что Россия предоставит для КНДР технологии, чтобы помочь ей производить "Шахеды". Глава разведки Кирилл Буданов отмечает, что это приведет к изменению военного баланса в регионе.