Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Яким дроном могли атакувати Київ

Під час одного з останніх комбінованих ударів по Києву російські війська, ймовірно, застосували новий реактивний дрон. Це може пояснити повідомлення мешканців столиці про незвичний "свист", нехарактерний для "Шахедів".

Безпілотник був збитий та згорів, однак серед уламків був знайдений малогабаритний реактивний двигун, який, найімовірніше, і став джерелом незвичайного звуку.

Уламки збитого "Шахеда" / Фото Defence Express

Оскільки залишки дрона сильно фрагментовані, точно ідентифікувати модель наразі складно. Це може бути як Shahed-238, презентований Іраном у листопаді 2023 року, так і інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який візуально подібний до "Шахеда".

Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на спорідненість з Shahed-136. Мовиться про панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та інших систем дрона.

Знайдена панель авіоніки реактивного дрона / Фото Defence Express

Таким чином, з високою ймовірністю йдеться або про реактивну версію Shahed-238, або про дрон, створений у Росії на основі іранських технологій із використанням наявних комплектуючих, зокрема панелей і системи програмування.

Коли ворог вперше міг використати реактивний "Шахед"

У виданні нагадали, що перші повідомлення про можливе використання ворогом реактивного "Шахеда" з'явилися ще в січні 2024 року. Однак попри наявність уламків реактивного двигуна у Командуванні Повітряних сил тоді не змогли підтвердити це. Також була знайдена панель авіоніки, але вона відрізнялася від тієї, що використовують у Shahed-136 та у реактивному дроні, який днями застосував ворог.

І хоча можливо в Ірані змінили комплектацію Shahed-238 та пішли шляхом уніфікації, але, скоріш за все, мова все ж таки йде про російський варіант,

– зазначають у виданні.

Ймовірні уламки Shahed-238 / Фото Defence Express

Там додали, що у лютому 2025 року ГУР МО України попереджало про запуск у Росії виробництва нового реактивного дрона-камікадзе під назвою “Герань-3”.

За даними ГУР, “Герань-3” має швидкість польоту до 550 – 600 кілометрів на годину, що забезпечується іранським малогабаритним двигуном Tolou-10/13, який є неліцензійною копією чеського PBS TJ100.

У виданні зазначають, що наразі триває збір і аналіз залишків, аби остаточно ідентифікувати дрон, який, з певною долею вірогідності, і є "Герань-3".

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що Росія надасть для КНДР технології, аби допомогти їй виробляти "Шахеди". Очільник розвідки Кирило Буданов зазначає, що це призведе до зміни військового балансу в регіоні.