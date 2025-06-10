Про це розповів начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у інтерв'ю The War Zone в суботу, 7 червня, передає 24 Канал. Країни-союзниці також працюють над підвищенням точності балістичних ракет малої дальності КН-23.

Дивіться також У NYT розповіли, як цивільні добровольці ночами знищують "Шахеди" під Києвом

Що відомо про виробництво БпЛА

За словами Буданова, наразі існують лише домовленості про початок створення на території КНДР потужностей з виробництва російської версії іранських безпілотників "Шахед".

Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною та Південною Кореєю,

– підкреслив очільник розвідки.

У такий спосіб в обмін на постачання військ і озброєнь Росія передає своїй союзниці технології. Окрім інформації про виробництво БпЛА, йдеться й про модернізацію авіаційних засобів ураження, особливі технології на підводних човнах.

Нагадаємо, у відповіді на запит Forbes Ukraine у ГУР зазначили, що Росія виробляє близько 2 700 "Шахедів" і 2 500 безпілотників-імітаторів на місяць. Це свідчить про п'ятикратне зростання виробництва порівняно з літом 2024 року.