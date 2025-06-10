Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ГУР МО України Кирила Буданова в інтерв'ю The War Zone.

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Що відомо про вдосконалення KN-23

Перша партія ракет KN-23, яку КНДР передала Росії, була низької якості. За даними української прокуратури, приблизно половина з них відхилялися від траєкторії або вибухала ще в повітрі.

З тих пір вони (KN-23, – 24 Канал) були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, розповів нам Буданов, і тепер вражають зі смертельною точністю. Це надало Росії вкрай необхідне джерело балістичних ракет малої дальності,

– пише видання.

Нагадаємо, наприкінці травня в Південній Кореї повідомили, що КНДР з вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів з військовими вантажами. Зокрема було передано 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ.