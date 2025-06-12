Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакувала Київ новим реактивним "Шахедом", ймовірно, власного виробництва, – ЗМІ

Де зараз російські "Шахеди"

Для яких областей є загроза: дивіться на карті

23:20, 11 червня

Також є загроза застосування балістичного озброєння з Півдня.

23:17, 11 червня

Велика група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря – курсом на Одещину.

23:08, 11 червня

БпЛА з Херсонщини рухаються на Миколаївщину.

23:04, 11 червня

Група ворожих ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину.