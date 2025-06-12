Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз російські "Шахеди"
Для яких областей є загроза: дивіться на карті
23:20, 11 червня
Також є загроза застосування балістичного озброєння з Півдня.
23:17, 11 червня
Велика група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря – курсом на Одещину.
23:08, 11 червня
БпЛА з Херсонщини рухаються на Миколаївщину.
23:04, 11 червня
Група ворожих ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину.