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Які наслідки атаки дронів на Харків 12 червня

Повітряну тривогу у Харкові оголосили вночі 12 червня о 01:12. Відтоді місту загрожували ударні БпЛА ворога, про що повідомляли Повітряні сили.

Місто зазнало кількох ударів із повітря. Станом на момент публікації відомо про такі наслідки:

Стався приліт дрона у дах багатоповерхівки у Салтівському районі – без постраждалих.

у Салтівському районі – без постраждалих. Також удар припав по фітнес-клубу в тому самому районі.

в тому самому районі. У тому ж Салтівському районі ще один удар припав на територію у кількох метрах від багатоповерхівки.

у кількох метрах від багатоповерхівки. Наразі відомо про 11 постраждалих на Салтівці, 4 з них діти. У дворічної дитини – різана рана голови, дівчата 12 та 16 років зазнали гострої реакції на стрес.

на Салтівці, 4 з них діти. У дворічної дитини – різана рана голови, дівчата 12 та 16 років зазнали гострої реакції на стрес. Підтверджено удар дрона по території дитячого садочка , розташованого у дворі між багатоповерхівками Шевченківського району. Наслідки уточнюють.

, розташованого у дворі між багатоповерхівками Шевченківського району. Наслідки уточнюють. І ще є інформація про прильоти у Слобідському районі. Поки подробиці невідомі.

Попередньо, було 12 ударів по місту, 1 без детонації. О 03:57 дали відбій тривоги.

Зауважмо, у попередню ніч Харків зазнав масованого удару безпілотників так само. Наслідки його трагічні – відомо про 4 загиблих та 56 поранених, серед яких 9 дітей.

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