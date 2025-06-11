Під ударом опинилися кілька районів міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Внаслідок атаки по Харкову є загиблі та поранені

Вночі 11 червня окупанти масовано вдарили по Харкову ударними БпЛА. Ворог вдарив по місту 17 разів.

Відомо про 2 загиблих та 28 постраждалих.

Ворожі удари зафіксували по кількох приватних будинках зафіксували в Основ'янському районі. Є влучання також у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста. Пожежа охопила усі поверхи вище третього, у вогні 15 квартир.

За однією адресою є влучання, виникли завали, під якими можуть бути люди.

Нагадаємо, атаку на Харків 7 червня мер міста Ігор Терехов охарактеризував як наймасштабнішу за весь час повномасштабного вторгнення.

Протягом 2 годин до 5 ранку вибухи лунали один за одним в проміжку кількох хвилин. Фактично все місто вночі не спало. 21 людина звернулась до медиків за допомогою через стрес та поранення.