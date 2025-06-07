Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що відомо про 3 загиблих та 21 поранену людину. Окупанти били по цивільному сектору та багатоповерхівках.

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Наслідки найжахливішого обстрілу Харкова від початку війни

За словами кореспондентки, протягом 2 годин до 5 ранку вибухи лунали один за одним в проміжку кількох хвилин. Фактично все місто вночі не спало. 21 людина звернулась до медиків за допомогою через стрес та поранення.

Одне влучання було у приватний сектор, інше – у верхні поверхи багатоповерхівки. Там виникла масштабна пожежа, яка знищила понад 10 квартир.

На жаль, маємо 3 жертви. Одна людина загинула в Київському районі в приватному секторі від влучання БпЛА, ще 2 – в Основ'янському на верхніх поверхах багатоповерхівки від "Герань-2",

– сказала вона.

Одна із загиблих – жінка, обгоріле тіло якої дістали з-під завалів. Її особу встановлюватимуть за допомогою ДНК. Ще одну жінку вдалось ідентифікувати завдяки тату.

На щастя, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів, її рятувальники знайшли після 3 годин перебування там. Поруч з нею була мама, яка дивом не постраждала. спершу вона самостійно намагалась загасити пожежу та витягнути доньку з-під плити.

За ці дві години ворог використав 3 типи озброєння: запустив понад 50 безпілотників "Герань-2", атакував місто 4 КАБами та ракетою, тип якої встановлюють. Внаслідок атаки 20 будинків у місті серйозно пошкоджені, у трьох з них – не просто вікна, а конструктиви.

Прокинулись одразу, як почули вибух, бо все повилітало. Ми фізично прокинулись, бо летіли уламки. Одразу вибігли, побачили пожежу. В цей момент ще не було рятувальників та пожежників. Люди кричали. Однак ми із сусідами зібрались і навіть знайшли прапор,

– повідомили мешканці пошкодженого будинку.

Черненко додала, що комунальні служби продовжують розбирати завали, а експерти – точно встановлювати кількість зброї, яку застосувала країна-агресорка. Тим часом російські пропагандисти цинічно заявляють, що Україна самостійно вдарила по цивільних будинках Харкова.