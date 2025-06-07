Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что известно о 3 погибших и 21 раненом человеке. Оккупанты били по гражданскому сектору и многоэтажках.

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Последствия ужасного обстрела Харькова с начала войны

По словам корреспондента, в течение 2 часов до 5 утра взрывы раздавались один за другим в промежутке нескольких минут. Фактически весь город ночью не спал. 21 человек обратился к медикам за помощью из-за стресса и ранения.

Одно попадание было в частный сектор, другое – в верхние этажи многоэтажки. Там возник масштабный пожар, который уничтожил более 10 квартир.

К сожалению, имеем 3 жертвы. Один человек погиб в Киевском районе в частном секторе от попадания БпЛА, еще 2 – в Основянском на верхних этажах многоэтажки от "Герань-2",

– сказала она.

Одна из погибших – женщина, обгоревшее тело которой достали из-под завалов. Ее личность будут устанавливать с помощью ДНК. Еще одну женщину удалось идентифицировать благодаря тату.

К счастью, одну женщину удалось спасти из-под завалов, ее спасатели нашли после 3 часов пребывания там. Рядом с ней была мама, которая чудом не пострадала. сначала она самостоятельно пыталась потушить пожар и вытащить дочь из-под плиты.

За эти два часа враг использовал 3 типа вооружения: запустил более 50 беспилотников "Герань-2", атаковал город 4 КАБами и ракетой, тип которой устанавливается. В результате атаки 20 домов в городе серьезно повреждены, в трех из них – не просто окна, а конструктивы.

Проснулись сразу, как услышали взрыв, потому что все повылетало. Мы физически проснулись, потому что летели обломки. Сразу выбежали, увидели пожар. В этот момент еще не было спасателей и пожарных. Люди кричали. Однако мы с соседями собрались и даже нашли флаг,

– сообщили жители поврежденного дома.

Черненко добавила, что коммунальные службы продолжают разбирать завалы, а эксперты – точно устанавливать количество оружия, которое применила страна-агрессор. Тем временем российские пропагандисты цинично заявляют, что Украина самостоятельно ударила по гражданским домам Харькова.