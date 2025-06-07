Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Комбинированный удар по Харькову: количество пострадавших возросло, среди них есть 1,5-месячный младенец

Что известно о самой массированной атаке на Харьков

Терехов сообщил, что, по предварительным подсчетам Ситуационного центра, для атаки на Харьков российские войска использовали 48 "Шахедов", 2 ракеты и 4 КАБа.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что враг ударил по Киевскому и Основьяновскому районам Харькова.

Заметим, что подсчеты облпрокуратуры по количеству вооружения, которым враг нанес удар по Харькову, несколько отличаются от предоставленных городским головой.

Известно об использовании более 50 БпЛА типа "Герань-2", 4 КАБы и 1 ракеты, тип устанавливается,

– сообщил представитель облпрокуратуры.

Он также уточнил, что сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Также под завалами находится еще одна женщина.

Напомним, что в 06:35 Терехов сообщил, что в Харькове удалось деблокировать женщину, которая находилась под завалами в многоэтажном доме. К счастью, она выжила, медики оказывают ей всю необходимую помощь.