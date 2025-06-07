Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про наймасованішу атаку на Харків

Терехов повідомив, що, за попередніми підрахунками Ситуаційного центру, для атаки на Харків російські війська використали 48 "Шахедів", 2 ракети та 4 КАБи.

В Харківській обласній прокуратурі розповіли, що ворог вдарив по Київському та Основ'яновському районах Харкова.

Зауважимо, що підрахунки облпрокуратури щодо кількості озброєння, яким ворог завдав удару по Харкову, дещо відрізняють від наданих міським головою.

Наразі відомо про використання понад 50 БпЛА типу "Герань-2", 4 КАБи та 1 ракети, тип встановлюється,

– повідомив представник облпрокуратури.

Він також уточнив, що наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Також під завалами перебуває ще одна жінка.

Нагадаємо, що о 06:35 Терехов повідомив, що у Харкові вдалося деблокувати жінку, яка перебувала під завалами у багатоповерховому будинку. На щастя, вона вижила, медики надають їй усю необхідну допомогу.