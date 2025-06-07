Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про порятунок жінки з-під завалів у Харкові

Так, вночі один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у центрі Харкова, там спалахнули квартири з 6 по 9 поверхи. Повідомлялося, що під завалами у квартирах можуть перебувати люди.

У ДСНС розповіли, що вони шукають жінку, яка живе на восьмому поверсі. Вона подавала ознаки життя, тож до неї намагалися якнайшвидше дістатися.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що жінку, яка перебувала під завалами у багатоповерховому будинку, деблокували. "Жива. Їй надають медичну допомогу", – уточнив він.

Загалом цієї ночі у місті нарахували понад 40 вибухів. За попередніми підрахунками Ситуаційного центру Харків атакували 48-ма "Шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.

Станом на 7:17 відомо про трьох загиблих та 17 постраждалих внаслідок терористичного обстрілу харківʼян.