Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о спасении женщины из-под завалов в Харькове

Так, ночью один из российских дронов попал в многоэтажку в центре Харькова, там вспыхнули квартиры с 6 по 9 этажи. Сообщалось, что под завалами в квартирах могут находиться люди.

В ГСЧС рассказали, что они ищут женщину, которая живет на восьмом этаже. Она подавала признаки жизни, поэтому к ней пытались как можно быстрее добраться.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что женщину, которая находилась под завалами в многоэтажном доме, деблокировали. "Живая. Ей оказывают медицинскую помощь", – уточнил он.

Всего этой ночью в городе насчитали более 40 взрывов. По предварительным подсчетам Ситуационного центра Харьков атаковали 48-ю "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

По состоянию на 7:17 известно о трех погибших и 17 пострадавших в результате террористического обстрела харьковчан.