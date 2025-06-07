Воздушную тревогу в Харькове и Харьковской территориальной громаде объявили в полночь 7 июня. Что известно о последствиях удара – читайте дальше.

Обратите внимание Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны, – Терехов

06:22, 7 июня

06:18, 7 июня

Начальник управления облпрокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Общественному сообщил, что в результате российских ударов под завалами находится одна женщина.

05:57, 7 июня

По предварительным подсчетам, по Харькову были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

05:50, 7 июня

Известно о 12 раненых и одном погибшем человеке в результате комбинированной атаки России, сообщил Общественному директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

05:18, 7 июня

Синегубов сообщил, что в результате ударов БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека.

04:53, 7 июня

Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что семь человек обратились за помощью медиков в результате комбинированной атаки на Харьков.

04:38, 7 июня

Городской голова заявил, что Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов.

Враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБами.

В пригороде еще остаются вражеские дроны угроза не прошла.

04:23, 7 июня

Новое заявление Терехова: "В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах есть люди. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется. Еще группа вражеских беспилотников движется на город".

04:18, 7 июня

Терехов пишет о попадании "Шахеда" в многоэтажный дом в центре города, произошло возгорание квартир на нескольких этажах.

04:12, 7 июня

В результате удара по центру есть двое пострадавших, среди них – полуторамесячный младенец, сообщил Терехов.

04:03, 7 июня

В Основянском районе было попадание в многоэтажный жилой дом. Есть пожар.

04:01, 7 июня

Попадание КАБ зафиксировали в Киевском районе Харькова.

04:00, 7 июня

Городской голова написал, что Харьков находится под массированной комбинированной атакой с воздуха. По городу ударили более 10 "Шахедов", есть предварительная информация о нескольких попаданий ракет и КАБов. Есть и предварительные данные о пострадавших.

03:58, 7 июня

Раздаются новые взрывы.

03:56, 7 июня

Киевский и Основянский районы Харькова оказались под атакой. По меньшей мере 6 попаданий было по территории предприятия в Киевском районе. В Основянском районе есть пострадавшие, заявили в ОВА.

03:50, 7 июня

Слышен уже шестнадцатый взрыв за последние 40 минут.


03:44, 7 июня

Терехов сообщил, что одно из попаданий было в центральной части Харькова.

03:20, 7 июня

В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие. Возник мощный пожар.

03:12, 7 июня

Городской голова Игорь Терехов предупредил, что в сторону города движется группа "Шахедов".


03:10, 7 июня

В Харькове прогремели первые взрывы.