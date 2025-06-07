04:38, 7 июня

Городской голова заявил, что Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов.

Враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБами.

В пригороде еще остаются вражеские дроны угроза не прошла.