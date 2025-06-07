Повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили опівночі 7 червня. Що відомо про наслідки удару – читайте далі.
Зверніть увагу Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, – Терехов
За попередніми підрахунками, по Харкову було завдано удари 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.
Наразі відомо про 12 поранених і одну загиблу людину внаслідок комбінованої атаки Росії, повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Міський голова заявив, що Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.
Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та КАБами.
У передмісті ще залишаються ворожі дрони загроза не минула.
Нова заява Терехова: "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах є люди. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто".
Терехов пише про влучання "Шахеду" в багатоповерховий будинок у центрі міста, сталося загоряння квартир на кількох поверхах.
Внаслідок удару по центру є двоє постраждалих, серед них – півторамісячне немовля, повідомив Терехов.
В Основ'янському районі було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа.
Влучання КАБ зафіксували у Київському районі Харкова.
Міський голова написав, що Харків перебуває під масованою комбінованою атакою з повітря. По місту вдарили понад 10 "Шахедів", є попередня інформація про кілька влучань ракет та КАБів. Є і попередні дані про постраждалих.
Лунають нові вибухи.
Київський та Основ'янський райони Харкова опинилися під атакою. Щонайменше 6 влучань було по території підприємства у Київському районі. В Основ'янському районі є постраждалі, заявили в ОВА.
Чути вже шістнадцятий вибух за останні 40 хвилин.
Терехов повідомив, що одне з влучань було у центральній частині Харкова.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Виникла потужна пожежа.
Міський голова Ігор Терехов попередив, що у бік міста рухається група "Шахедів".
У Харкові прогриміли перші вибухи.