04:38, 7 червня

Міський голова заявив, що Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.

Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та КАБами.

У передмісті ще залишаються ворожі дрони загроза не минула.