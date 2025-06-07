Повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили опівночі 7 червня. Що відомо про наслідки удару – читайте далі.

Зверніть увагу Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, – Терехов

05:57, 7 червня

За попередніми підрахунками, по Харкову було завдано удари 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.

05:50, 7 червня

Наразі відомо про 12 поранених і одну загиблу людину внаслідок комбінованої атаки Росії, повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

04:38, 7 червня

Міський голова заявив, що Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.

Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та КАБами.

У передмісті ще залишаються ворожі дрони загроза не минула.

04:23, 7 червня

Нова заява Терехова: "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах є люди. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто".

04:18, 7 червня

Терехов пише про влучання "Шахеду" в багатоповерховий будинок у центрі міста, сталося загоряння квартир на кількох поверхах.

04:12, 7 червня

Внаслідок удару по центру є двоє постраждалих, серед них – півторамісячне немовля, повідомив Терехов.

04:03, 7 червня

В Основ'янському районі було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа.

04:01, 7 червня

Влучання КАБ зафіксували у Київському районі Харкова.

04:00, 7 червня

Міський голова написав, що Харків перебуває під масованою комбінованою атакою з повітря. По місту вдарили понад 10 "Шахедів", є попередня інформація про кілька влучань ракет та КАБів. Є і попередні дані про постраждалих.

03:58, 7 червня

Лунають нові вибухи.

03:56, 7 червня

Київський та Основ'янський райони Харкова опинилися під атакою. Щонайменше 6 влучань було по території підприємства у Київському районі. В Основ'янському районі є постраждалі, заявили в ОВА.

03:50, 7 червня

Чути вже шістнадцятий вибух за останні 40 хвилин.


03:44, 7 червня

Терехов повідомив, що одне з влучань було у центральній частині Харкова.

03:20, 7 червня

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Виникла потужна пожежа.

03:12, 7 червня

Міський голова Ігор Терехов попередив, що у бік міста рухається група "Шахедів".


03:10, 7 червня

У Харкові прогриміли перші вибухи.