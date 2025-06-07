Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Какие последствия российской атаки на Днепр

Лысак сообщил, что в ночь на 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Днепропетровскую область. В небе над областью сбили 6 вражеских ракет и 27 БпЛА.

Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении,

– сообщил глава ОВА.

Он добавил, что в городе также повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Одна машина занялась, еще 3 – побиты. Также в многоэтажках разбиты окна – продолжается обследование.

Последствия российской атаки на Днепр / Фото Сергея Лысака

Напомним, что враг также нанес самый массированный, с начала полномасштабного вторжения, удар по Харькову. Всего по городу выпустили более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы.