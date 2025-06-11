Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Росія вдарила по Харкову

Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних БпЛА.

У місті зафіксували ворожі удари, попередньо, по Основ'янському району. На місці одного з ударів виникла пожежа.

Терехов пізніше додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних та приватних будинках.

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Нагадаємо, атаку на Харків 7 червня мер міста Ігор Терехов охарактеризував як наймасштабнішу за весь час повномасштабного вторгнення.

Протягом 2 годин до 5 ранку вибухи лунали один за одним в проміжку кількох хвилин. Фактично все місто вночі не спало. 21 людина звернулась до медиків за допомогою через стрес та поранення.

7 червня одна людина загинула в Київському районі в приватному секторі від влучання БпЛА, ще 2 – в Основ'янському на верхніх поверхах багатоповерхівки.