Окрім того, Шольц та Макрон заявили, що Росія має негайно зупинити блокаду морських портів. Тоді Україна зможе продовжити експортувати зерно – це зупинить продовольчу кризу у країнах світу.

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Також Шольц та Макрон закликали очільника Кремля негайно зупинити війну.

Канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту,
– мовиться у повідомленні.

Прем'єрка Естонії закликала лідерів ЄС не телефонувати Путіну

Кая Каллас – естонська прем'єр-міністерка – зауважила, що нема жодного сенсу телефонувати очільнику Кремля. Це дозволяє Путіну відчувати себе "важливим". Тим часом потрібно, щоб президент країни-агресорки перебував в ізоляції.

Останні новини про захисників "Азовсталі"

  • Олексій Данілов – секретар РНБО – розповів, що українських захисників з "Азовсталі" через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки (територія Донецької області). Наразі українська сторона знає, що до оборонців Маріуполя не застосовують насилля. Згодом усіх героїв мають обміняти на полонених росіян.
  • Захисник Маріуполя Денис Прокопенко зумів зателефонувати дружині. Він повідомив, що з ним все добре. Окрім того, Данілов наголосив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. Вона розповіла, що це стало можливим за домовленістю між урядами України та Росії та завдяки посередництву Червоного Хреста.
  • Секретар РНБО запевнив, що Україна уважно стежить за процесом.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив, що не публікуватиме імена захисників "Азовсталі". Однак рідні героїв зможуть надіслати запит для отримання усієї необхідної інформації.
  • Інформація про те, скількох людей, виведених з "Азовсталі" зареєстрував Червоний Хрест, наразі не розголошували. Повідомили, що це – конфіденційна інформація.

Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти рідних, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ:

  • електронною поштою ctabureau@icrc.org;
  • за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.

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