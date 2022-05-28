Окрім того, Шольц та Макрон заявили, що Росія має негайно зупинити блокаду морських портів. Тоді Україна зможе продовжити експортувати зерно – це зупинить продовольчу кризу у країнах світу.
Зауважте Нам радили за рік до війни вивозити людей і рити траншеї, це б убило економіку, – Зеленський
Також Шольц та Макрон закликали очільника Кремля негайно зупинити війну.
Канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту,
– мовиться у повідомленні.
Прем'єрка Естонії закликала лідерів ЄС не телефонувати Путіну
Кая Каллас – естонська прем'єр-міністерка – зауважила, що нема жодного сенсу телефонувати очільнику Кремля. Це дозволяє Путіну відчувати себе "важливим". Тим часом потрібно, щоб президент країни-агресорки перебував в ізоляції.
Останні новини про захисників "Азовсталі"
- Олексій Данілов – секретар РНБО – розповів, що українських захисників з "Азовсталі" через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки (територія Донецької області). Наразі українська сторона знає, що до оборонців Маріуполя не застосовують насилля. Згодом усіх героїв мають обміняти на полонених росіян.
- Захисник Маріуполя Денис Прокопенко зумів зателефонувати дружині. Він повідомив, що з ним все добре. Окрім того, Данілов наголосив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. Вона розповіла, що це стало можливим за домовленістю між урядами України та Росії та завдяки посередництву Червоного Хреста.
- Секретар РНБО запевнив, що Україна уважно стежить за процесом.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив, що не публікуватиме імена захисників "Азовсталі". Однак рідні героїв зможуть надіслати запит для отримання усієї необхідної інформації.
- Інформація про те, скількох людей, виведених з "Азовсталі" зареєстрував Червоний Хрест, наразі не розголошували. Повідомили, що це – конфіденційна інформація.
Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти рідних, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ:
- електронною поштою ctabureau@icrc.org;
- за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.
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