Окрім того, Шольц та Макрон заявили, що Росія має негайно зупинити блокаду морських портів. Тоді Україна зможе продовжити експортувати зерно – це зупинить продовольчу кризу у країнах світу.

Зауважте Нам радили за рік до війни вивозити людей і рити траншеї, це б убило економіку, – Зеленський

Також Шольц та Макрон закликали очільника Кремля негайно зупинити війну.

Канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту,

– мовиться у повідомленні.

Прем'єрка Естонії закликала лідерів ЄС не телефонувати Путіну

Кая Каллас – естонська прем'єр-міністерка – зауважила, що нема жодного сенсу телефонувати очільнику Кремля. Це дозволяє Путіну відчувати себе "важливим". Тим часом потрібно, щоб президент країни-агресорки перебував в ізоляції.

Останні новини про захисників "Азовсталі"

Олексій Данілов – секретар РНБО – розповів, що українських захисників з "Азовсталі" через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки (територія Донецької області). Наразі українська сторона знає, що до оборонців Маріуполя не застосовують насилля. Згодом усіх героїв мають обміняти на полонених росіян.

Захисник Маріуполя Денис Прокопенко зумів зателефонувати дружині. Він повідомив, що з ним все добре. Окрім того, Данілов наголосив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. Вона розповіла, що це стало можливим за домовленістю між урядами України та Росії та завдяки посередництву Червоного Хреста.

Секретар РНБО запевнив, що Україна уважно стежить за процесом.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив, що не публікуватиме імена захисників "Азовсталі". Однак рідні героїв зможуть надіслати запит для отримання усієї необхідної інформації.

Інформація про те, скількох людей, виведених з "Азовсталі" зареєстрував Червоний Хрест, наразі не розголошували. Повідомили, що це – конфіденційна інформація.

Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти рідних, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ:

електронною поштою ctabureau@icrc.org;

за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.

Зауважте – Володимир Зеленський поговорив із Борисом Джонсоном: дивіться відео