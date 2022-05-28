Кроме того, Шольц и Макрон заявили, что Россия должна немедленно приостановить блокаду морских портов. Тогда Украина сможет продолжить экспорт зерно - это остановит продовольственный кризис в странах мира.

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Также Шольц и Макрон призвали главу Кремля немедленно остановить войну.

Канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу русских войск. Они призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического разрешения конфликта,

– говорится в сообщении.

Премьер Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить Путину

Кая Каллас – эстонская премьер-министр – заметила, что нет никакого смысла звонить руководителю Кремля. Это позволяет Путину чувствовать себя "важным". Между тем, нужно, что президент страны-агрессорки находился в изоляции.

Последние новости о защитниках "Азовстали"

Алексей Данилов – секретарь СНБО – рассказал, что украинских защитников из "Азовстали" через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку (территория Донецкой области). Пока украинская сторона знает, что к защитникам Мариуполя не применяют насилия . Со временем всех героев должны обменять на пленных россиян.

Защитник Мариуполя Денис Прокопенко сумел позвонить по телефону жене. Он сообщил, что с ним все хорошо. Кроме того, Данилов подчеркнул, что это было не единственное общение командира с женой. Она рассказала, что это стало возможным по договоренности между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста.

Секретарь СНБО заверил, что Украина внимательно следит за процессом.

Международный Комитет Красного Креста сообщил, что не будет публиковать имена защитников "Азовстали". Однако родные героев смогут отправить запрос на получение всей необходимой информации.

Информация о том, скольких людей, выведенных из "Азовстали", зарегистрировал Красный Крест, пока не разглашали. Сообщили, что это конфиденциальная информация.

Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родных, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК:

по электронной почте ctabureau@icrc.org;

по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.

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