Об этом президент рассказал в интервью нидерландскому изданию. Он отметил, что такое решение могло бы поставить крест на экономике государства.

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Украинской экономики сегодня просто не было бы

Владимир Зеленский добавил, что в Украине были готовы к нападению России. И знали, что страна-агрессорка может сделать это в любой подходящий для нее момент.

В то же время, он отметил, что в США предлагали подготовиться к этому. Мол, за год до начала полномасштабного вторжения необходимо было эвакуировать население страны, а также начать рыть окопы.

"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияет на наше финансовое положение, бюджет и экономику", – подчеркнул президент.

Он отметил, что несколько месяцев войны продемонстрировали, что решение, принятое высшим руководством, было верным. Владимир Зеленский отметил, что государственному бюджету не хватает как минимум 5 миллиардов, но не уточнил, какой именно валюты. И этот дефицит, подчеркнул он, возник в марте.

А решение вывезти украинцев из страны и начать готовиться к войне, роя окопы, могло бы похоронить экономику государства. Если бы это произошло, то Украине было бы гораздо сложнее противостоять российской агрессии.

Мы поняли, что стоимость нашей валюты упадет, а деньги людей и компаний уйдут из страны. И я думаю, что были большие риски,

– подчеркнул он.

Что касается украинской армии, добавил Зеленский, то она была готова к атаке России. И это наши защитники и защитницы продемонстрировали.

Зеленскому обещали, что его убьют за три дня

В том же интервью Владимир Зеленский рассказал, что западные лидеры призвали его покинуть страну . Мол, его российские захватчики убьют в первые три дня полномасштабного нападения.

Отметим, что все три месяца войны Владимир Зеленский вместе с семьей остаются в Украине. В то же время, президент продолжает принимать у себя представителей других стран, а также произносит речи во время онлайн-включений для разных парламентов и представительств.

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