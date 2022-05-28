Разговор президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся в рамках регулярного диалога. Политики говорили по телефону.

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Киев и Лондон договорились совместно предотвратить продовольственный кризис

Зеленский и Джонсон анализировали, как можно активизировать работу над гарантиями безопасности Украины. Также они поговорили о блокировке судов с украинским зерном, которое должно было пойти на экспорт.

Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты,

– подытожил украинский лидер.

Что известно об угрозе продовольственного кризиса

Наше государство является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Российские военные заблокировали Черное море. Поэтому Украина не может отправить судна с зерном за границу.

Кремль поставил под угрозу мировые продовольственные поставки. Теперь многим странам грозит голод. Запад призывает Россию разблокировать порты и разрешить экспорт украинского зерна. Однако в Москве начали шантажировать этот вопрос. В частности, в государстве-агрессорце хотят, чтобы Запад ослабил против него санкции, а оно тогда, мол, откроет безопасные коридоры морем. Великобритания и США уже отказались от такого циничного предложения кафиров.

Как Великобритания поддерживает Украину

Борис Джонсон активно поддерживает нашу страну в войне против России. Он призывает других союзников также давать оружие Украине. Так, глава британского правительства призвал европейские страны прислать Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с большого расстояния. Политик подчеркнул, что договориться с Россией невозможно, поэтому нужно предоставить Украине оружие.

Джонсон написал открытое письмо украинским детям , в котором заверил, что они не одиноки. Он также призвал детей гордиться собой и подчеркнул, что Украина обязательно победит.

19 мая британский премьер заверил Зеленского, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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