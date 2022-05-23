В письме Джонсон упомянул о своей поездке в Киев в апреле для встречи с Владимиром Зеленским. Он попросил детей всегда помнить о двух вещах.

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"Гордиться собой"

В первую очередь глава британского правительства призвал детей безмерно гордиться своей страной, родителями, солдатами, но больше всего – собой. Он отметил, что многие из них уже видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок.

Каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу придумать лучший пример для подражания для детей и взрослых во всем мире,

– отметил премьер.

"Вы не одиноки"

Также Джонсон заверил украинских детей, что они не одиноки. Возможно, кому-то пришлось развестись с друзьями, но у каждого ребенка уже есть миллионы людей во всем мире, которые придут на помощь, если это будет нужно.

По словам премьера, в Соединенном Королевстве вывешивают украинские флаги над домами, офисами, церквями, магазинами и игровыми площадками, чтобы выразить поддержку Украине.

Даже над моей крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми. Наши молодые люди рисуют ваше знамя в своих классах и делают синие и желтые браслеты в поддержку вашей страны,

– написал Джонсон.

Также в письме премьер подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне с Россией. Политик заверил, что в Великобритании никогда не забудут украинцев и всегда будут гордиться тем, что могут называть их своими друзьями.

"Я всем сердцем надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи", - добавил британский премьер.



Британский премьер написал письмо украинским детям / Твиттер Бориса Джонсона

Помощь Великобритании на фоне войны: последние новости

Борис Джонсон 19 мая побеседовал с Владимиром Зеленским . Он заверил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Великобритания срочно рассматривает варианты открытия критических морских и наземных путей для снабжения украинских зерновых запасов.

Британская королевская семья готова приютить украинцев , пострадавших в результате войны, развязанной Россией.

В Великобритании были введены очередные санкции против российских авиакомпаний. Ограничения касаются нескольких компаний, которые теперь не могут продавать свои слоты в аэропортах Великобритании.

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