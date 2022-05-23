У лситі Джонсон згадав про свою поїздку до Києва у квітні для зустрічі з Володимиром Зеленським. Він та попросив дітей пам'ятати про дві речі.

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"Пишатися собою"

Першочергово глава британського уряду закликав дітей безмірно пишатися своєю країною, батьками, солдатами, але найбільше – собою. Він зауважив, що багато хто з них вже бачив або пережив те, свідком чого не повинна бути жодна дитина.

Щодня українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу вигадати кращого прикладу для наслідування для дітей та дорослих у всьому світі,

– зазначив прем'єр.

"Ви не самотні"

Також Джонсон запевнив українську малечу, що вони не самотні. Можливо, комусь довелося розлучитися з друзями, але у кожної дитини вже є мільйони людей у всьому світі, які прийдуть на допомогу, якщо це буде потрібно.

За словами прем'єра, у Сполученому Королівстві вивішують українські прапори над будинками, офісами, церквами, магазинами та ігровими майданчиками, аби висловити підтримку Україні.

Навіть над моїм власним дахом на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наші молоді люди малюють ваш прапор у своїх класах та роблять сині та жовті браслети на підтримку вашої країни,

– написав Джонсон.

Також у листі Джонсон наголосив, що Україна обов'язково переможе у війні. Політик запевнив, що у Великій Британії ніколи не забудуть про українців і завжди пишатимуться тим, що можуть називати нас своїми друзями.

"Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися у свої будинки, у свої школи, у свої сім'ї", – додав британський прем'єр.



Британський прем'єр написав лист до українських дітей / Твітер Бориса Джонсона

Допомога Великої Британії на тлі війни: останні новини

Борис Джонсон 19 травня поговорив з Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Велика Британія терміново розглядає варіанти відкриття критичних морських і наземних шляхів для постачання українських зернових запасів.

Британська королівська сім'я готова прихистити українців, які постраждали через війну, розв'язану Росією.

У Великій Британії ввели чергові санкції проти російських авіакомпаній. Обмеження стосуються "Аерофлоту", "Уральських авіаліній", а також "Росії". Тепер ці компанії не мають можливості продавати свої слоти в аеропортах Великої Британії.

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