Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ситуация крайне сложная, враг сильный и коварный, - Данилов о боях на Луганщине

Он подчеркнул, что не может раскрывать детали. По его словам, вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.

Добавим, что накануне командир полка "Азов" Денис Прокопенко сумел позвонить по телефону своей жене из российского плена. Он рассказал об условиях содержания бойцов.

Данилов заверил, что это было не единственное общение командира с супругой. "У власти больше информации, когда общались другие бойцы "Азова", которые находятся в тяжелых условиях", - добавил он.

Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом,

– заявил секретарь СНБО.

По его словам, по возможности власти будут принимать активное участие, а сейчас есть договоренность, что не разглашают детали. "Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", – добавил он.

Смотрите полное интервью с Алексеем Даниловым

Что известно об эвакуации защитников из "Азовстали": коротко

Украинские военные три месяца героически удерживали оборону Мариуполя. Из-за значительно превосходящих сил врага, украинским бойцам пришлось отступить на территорию завода "Азовсталь".

Территория завода была под постоянным обстрелом кафиров, в том числе и по тяжелому вооружению. Оборону держали бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, а также бойцы Нацгвардии, полиции, пограничники и даже Службы безопасности Украины.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Кроме того, еще 211 наших защитников через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку.

20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города. Защитники попали в русский плен.

Украинская сторона заявила, что все бойцы, которые были на территории завода "Азовсталь", должны быть впоследствии обменены на российских пленных.

Жена командир полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что, насколько ей известно, никого из бойцов в Россию не вывозили.

Известно, что украинских защитников с территории завода "Азовсталь" содержат в тюрьме села Оленевка близ Донецка. Это территория, оккупированная русскими войсками. Часть тяжелораненых бойцов находится в больнице города Новоазовск, тоже под российской оккупацией.

Видео по теме – командиру "Азова" удалось поговорить с женой