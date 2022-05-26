Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми Ситуація вкрай складна, ворог сильний і підступний, – Данілов про бої на Луганщині

Він наголосив, що не може розкривати деталей. За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються ті люди, які брали на себе такі гарантії.

Додамо, що напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко зумів зателефонувати своїй дружині з російського полону. Він розповів про умови утримання бійців.

Данілов запевнив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. "Влада має більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азову", які перебувають у важких умовах", – додав він.

Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного відношення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом,

– заявив секретар РНБО.

За його словами, за можливості влада буде приймати активну участь, а зараз є домовленість, що не розголошують деталі. "Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові", – додав він.

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Що відомо про евакуацію захисників з "Азовсталі": коротко

Українські військові три місяці героїчно тримали оборону Маріуполя. Через значно переважаючі сили ворога, українським бійцям довелося відступити на територію заводу "Азовсталь".

Територія заводу була під постійним обстрілом окупантів, у тому числі і з важкого озброєння. Оборону там тримали бійці полку "Азов", морські піхотинці, а також бійці Нацгвардії, поліції, прикордонники та навіть Служби безпеки України.

Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Крім того, ще 211 наших захисників через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста. Захисники потрапили у російський полон.

Українська сторона заявила, що всі бійці, які були на території заводу "Азовсталь", мають згодом бути обміняні на російських полонених.

Дружина командир полку "Азов" Дениса Прокопенко Катерина розповіла, що наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.

Відомо, що українських захисників з території заводу "Азовсталь" утримують у в'язниці села Оленівка, що поблизу Донецька. Це територія, яка окупована російськими військами. Частина важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовськ, що теж під російською окупацією.

Відео до теми – командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною