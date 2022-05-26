Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов. За його словами, ворог сильний та підступний.

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Те, що стосується Луганської області: ситуаця вкрай складна й це треба визнавати. Я не належу до тих людей, які, умовно кажучи, говорять про те, що ворог слабкий, що немає з ким боротися, адже вони не розуміють, що роблять. Ворог сильний, він підступний, – зазначив секретар РНБО.

Як зауважив Данілов, якщо зараз казати суспільству, що у нас все добре, це означатиме введення в оману самих себе.

Це дуже неприємна, страшна річ, яку у час війни ніколи не можна робити. Нікому,

– зауважив Данілов.

Якою є ситуація з постачанням зброї

За словами секретаря РНБО, в Україну поступово надходить зброя від міжнародних партнерів. Однак це відбувається не так швидко, як би нам того хотілося.

"Звичайно, нам дуже б хотілося, щоб партнери повірили у нас ще до 24 лютого й надавали нам у достатній кількості зброю. На жаль, цього не відбувалося. Це почалося після того, як вони зрозуміли, що ми спроможні, що ми не здалися, що ми боролися майже з голими руками", – додав Данілов.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Російські військові впродовж 25 травня атакували 41 населений пункт Луганської та Донецької областей. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 6 людей, ще 12 – поранені.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни штурмували Устинівку та Лисичанськ Луганської області. Через це загинули 3 людей. Також окупанти пошкодили гуманітарний штаб.

Внаслідок ворожих обстрілів уся Луганська область залишилася без газу. Раніше природним газом могли користуватися понад 30 тисяч мешканців Луганщини.

У Луганській ОВА повідомили, що ситуація в області дуже важка й погіршується з кожним днем. Росіяни наступають одночасно на всіх напрямках.

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео