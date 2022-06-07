Россия передала Украине лишь часть погибших воинов в боях за Мариуполь. Пока не известно, когда сможем получить тела всех защитников.

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Известно, что среди 162 погибших, привезенных в Киев, только ориентировочно треть принадлежат бойцам "Азова".

Из-за ненадлежащих условий, в которых они находились более 2 месяцев, визуальное распознавание в большинстве случаев невозможно. Погибших будем идентифицировать по экспертизе ДНК,

– сообщили в Патронатной службе Азова "Ангелы Азову"

Там сообщили, что возможность с должными почестями похоронить павших - было одним из основных требований полка "Азов", о чем неоднократно заявлял Денис Прокопенко (Рэдис) и другие командиры.

Кроме того, добавили, что "Азовское братство" приложит максимум усилий для того, чтобы все погибшие Мариупольского гарнизона были похоронены на Пантеоне героев Украины, если этого будут желать родные.

Последние новости о защитниках Мариуполя

В плену России находится более 2,5 тысяч украинских военных , которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессорцы невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В Национальный музей истории Украины во Второй мировой передали флаг, висевший над "Азосталью" в Мариуполе. Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов передал флаг экспозиции "Украина – распятие". Реликвия станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств русско-украинской войны.

В пресс-службе ГУР МО опубликовали уникальные кадры , как доставляли помощь украинским защитникам и защитницам в Мариуполе. Участие в операции принимали пилоты ВСУ и спецназовцы украинской разведки.

Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, которых эвакуировали на оккупированные территории. Однако объявлять детали украинские власти не могут.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц 28 мая провели беседу с Владимиром Путиным. Президент Франции и канцлер Германии требуют уволить около 2500 защитников Мариуполя.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко сумел позвонить по телефону своей жене из русского плена. Он рассказал об условиях содержания бойцов.

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