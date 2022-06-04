Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов передал флаг экспозиции "Украина – распятие". Реликвия станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств русско-украинской войны.

Кстати, Ассоциация семей защитников "Азовстали" начала свою деятельность .

Вместе с Будановым в музей пришли защитники Мариуполя, а также жены защитников города – до сих пор в плену. В разведке подчеркнули, что эти женщины полны сил и уверенности, они борются и будут бороться за своих мужчин-героев.

Настанет время, когда флаг снова развеется над Мариуполем.

Флаг спасли из ада сталеварные. Во время церемонии передачи флага Буданов подчеркнул, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь.



На церемонию пришли защитники Мариуполя и их семьи / Фото ГУР Минобороны

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь от российских захватчиков. Военные держали оборону, несмотря на то, что силы кафиров превосходили в разы.

Однако 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.

Защитников вывезли на временно оккупированные территории: в Новоазовск и Оленевку. По данным британской разведки, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов.

Процесс проходит через посредство Красного Креста и ООН. Важно, что каждый украинский военный был зарегистрирован , поскольку российские кафиры могут совершать преступления против пленных. Президент Владимир Зеленский уверен, что все бойцы обменяются.

С защитниками практически нет связи . Родные ничего не знают о них. Ранее жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина смогла созвониться с мужем, он сказал, что у бойцов более-менее удовлетворительные условия .

В Минобороны отмечали , что у Украины есть информация об условиях защитников Мариуполя, но она не публичная.

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