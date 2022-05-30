Украинские власти не могут сообщить детали по двум причинам

Анна Маляр, заместитель министра обороны, в эфире канала "Рада" ответила на вопрос о том, в каких условиях удерживают украинских воинов из Мариуполя, сообщает 24 канал.

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Маляр заявил, что Украина располагает информацией о защитниках из "Азовстали", однако она секретна. По словам заместителя Алексей Резникова, украинские власти не могут сообщить детали по двум причинам.

Первое – объявление деталей может негативно повлиять на переговорный процесс с россиянами. Вторая причина связана с безопасностью украинских защитников и защитниц, вывезенных из Мариуполя.

У нас есть вся информация, но сейчас она секретна и это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей.

Это персональные данные,

– сказала Маляр.

Что известно об эвакуации из "Азовстали"

Украинские защитники и защитницы в Мариуполе больше двух месяцев сдерживали вооруженные силы России, которые преобладали в несколько раз. Долгое время наши воины вместе с гражданскими находились на металлургическом заводе "Азовсталь".

Российские кафиры цинично обстреливали завод, сбрасывая тяжелые бомбы. В начале мая украинским властям удалось договориться об эвакуации мирных людей, которых вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Важно . Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родных, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК:



по электронной почте ctabureau@icrc.org;

по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.

Но на заводе оставалось много украинских защитников, в том числе раненых и убитых. 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . Защитникам Мариуполя был отдан приказ прекратить оборону и сохранить жизнь.

В британской разведке сообщали, что всего из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов . Украинцев вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

Недавно командир полка "Азов" Денис Прокопенко позвонил по телефону своей жене из российского плена. Он рассказал, что они содержатся в более-менее удовлетворительных условиях.

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