Представители Ассоциации будут делать все возможное, чтобы освободить из плена украинских военных, защищавших Мариуполь. Они будут "держать руку на пульсе" процесса обмена защитников города.

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Нужно вернуть гарнизон Мариуполя домой

Среди задач , которые будет выполнять Ассоциация: осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения освобождения защитников Мариуполя. Кроме того, они собираются наработать соответствующие предложения, механизмы, проекты, поручения, которые должны помочь вернуть украинских военных домой.

В ближайшее время представители Ассоциации проведут специальный брифинг, где объявят о следующих шагах организации. А также – представят сайт-визитку Ассоциации.

Вернуть родных домой – с такой сверхважной и вместе с тем сложной целью родные защитников Мариуполя объединились в единую команду – Ассоциацию семей защитников "Азовстали". Деятельность организации начинается сегодня, 1 июня 2022, говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день, как сообщают представители Ассоциации, несколько тысяч украинских защитников из Мариуполя находятся на временно оккупированных территориях. Раненые – в больнице Новоазовска, другие – на другой неподконтрольной Украине территории.

Контакты Ассоциация семей защитников "Азовстали"

Телеграмм – https://t.me/AzovstalFamilies

Фейсбук – https://www.facebook.com/AzovstalFamilies/

Твиттер – https://twitter.com/AzovstalFam

Инстаграмм – https://www.instagram.com/azovstalfamilies/

TikTok – https://www.tiktok.com/@azovstalfamilies

Номера телефонов – +380 (63) 071 45 65 и +380 (63) 071 41 65

Почта – support@azovstalfamilies.com

Эвакуация из "Азовстали": важные новости

16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь. Защитников вывезли на временно оккупированные территории: в Новоазовск и Оленевку. По данным британской разведки, из "Азовстали" вышли около 1700 украинских воинов.

К процессу привлекли представителей Красного Креста и ООН. Важно, что каждый украинский военный был зарегистрирован . Это дало шанс спасти всех бойцов из "Азовстали". Ведь известно, что иногда российские кафиры делают с пленными.

В дальнейшем ситуация полностью зависит от того, придерживаются ли Россия, Красный Крест и ООН свои обязательства.

С защитниками практически нет связи . Некоторые родные уже две недели не могут дозвониться. Ранее жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина смогла созвониться с мужчинами. Он сказал, что у бойцов более или менее удовлетворительные условия . Однако разговор резко оборвался.

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