Как отметили в Красном Кресте, 17 мая представители организации начали регистрацию бойцов, покидающих "Азовсталь", в том числе раненых.

Важно Россия могла согласиться на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим – ISW

Операция по их эвакуации длилась несколько дней. Процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными, такими как:

имя,

дата рождения,

ближайший родственник.

Эта информация позволяет Красному Кресту отслеживать тех, кто был увезен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями.

Согласно мандату, предоставленному Красному Кресту государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, представители организации должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.

Эвакуация раненых "Азовстали": главное

На днях Украина начала операцию по эвакуации защитников "Азовстали", которые героически защищали Мариуполь и были заблокированы в бесчеловечных условиях на заводе. 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов, были вывезены на оккупированную боевиками "ДНР" и российскими войсками территорию Донецкой области.

Впоследствии стало известно, что с территории "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Точное количество и место вывоза украинская сторона пока не озвучивала.

Как стало известно из сообщений Минобороны Украины и Генштаба ВСУ, высшее военное командование отдало приказ командирам находящихся на "Азовстали" подразделений "сохранить жизнь личного состава".

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинский гарнизон Мариуполя "выполнил боевую задачу", поэтому дальше "важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя". Генеральный штаб назвал их "героями нашего времени", которые навсегда вошли в историю, и напомнил, кто именно защищал город от оккупантов и выдерживал блокаду "Азовстали":

отдельный отряд специального назначения "Азов",

12-я бригада Национальной гвардии Украины,

36-я отдельная бригада морской пехоты,

пограничники,

полицейские,

добровольцы,

тероборона Мариуполя.