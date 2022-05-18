Россия готовит пропагандистскую картинку в Мариуполе

В Институте отмечают, что Управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России наспех готовит пресс-тур для иностранных журналистов по разрушенным районам Мариуполя с 18 по 21 мая.

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Так российские оккупанты хотят обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, которые сами же совершили.

По данным украинской разведки, российские оккупанты уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя.

Кремль также мог согласиться на такое соглашение, чтобы обеспечить хоть какую-то победу и отвлечь критику в социальных сетях из-за неудачной переправы через реку Северский Донец в России и другие провалы вторжения.

Отказ от обмена

В Институте отмечают, что Кремль может отказаться от обмена. Некоторые депутаты Госдумы России представляют проекты по принятию законов, которые будут запрещать обмен пленными для лиц, обвиняемых в "нацизме".

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что защитники Мариуполя должны быть обвинены в военных преступлениях и их нельзя обменивать на российских военнопленных. Кремль может использовать беспокойство российской Госдумы, чтобы саботировать переговоры с Украиной.

Россияне недовольны эвакуацией бойцов за Мариуполь и хотят крови

В целом соглашение об обмене защитников Мариуполя вызвало некоторое возмущение в пророссийских социальных сетях, а не празднование капитуляции, которой, вероятно, ожидал Кремль. Некоторые российские Telegram-каналы высмеяли Минобороны России за переговоры с украинскими "террористами" и "нацистами".

Некоторые блоггеры критиковали так называемую ДНР за организацию процесса эвакуации и обвиняли переговорные органы в создании условий для героизации защитников Мариуполя. Несколько российских блогеров также призвали к заключению или убийству украинских военнослужащих, которые сдались.

В целом, российская аудитория недовольна соглашением об обмене, поскольку ожидала, что российские силы уничтожат украинских защитников на "Азовстали". В этом виноват сам Кремль, создавший большое количество пропаганды об успешных нападениях на "Азовсталь". Поэтому некоторым россиянам трудно согласовать триумфальные сообщения с внезапными переговорами, приведшими к эвакуации.

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