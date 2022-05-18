Соответствующее заявление президент озвучил во время обращения ночью 17 мая. То есть на 83 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте На Россию нужно давить на всех уровнях, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Украина продолжает эвакуацию бойцов с "Азовстали"

Эвакуационная миссия с "Азовстали" в Мариуполе продолжается. Ее курируют наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники,
– заверил президент.

Пояснял также, что общался об эвакуации украинских защитников с "Азовстали" с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Никаких деталей Владимир Зеленский не рассказал.

Однако известно, что с "Азовстали" уже удалось эвакуировать 264 героя, которых вскоре обменяют на российских пленных.

Комментируя эвакуацию, основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий призвал людей воздержаться от комментариев и оценок того, что происходит там. Ведь важно не навредить спасению наших ребят.

Эвакуация бойцов с "Азовстали"

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