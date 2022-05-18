Відповідну заяву президент озвучив під час звернення вночі 17 травня. Тобто на 83 день війни, яку Росія почала проти України.

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Україна продовжує евакуацію бійців з "Азовсталі"

Евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники,
– запевнив президент.

Пояснював також, що спілкувався про евакуацію українських захисників з "Азовсталі" з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ніяких деталей Володимир Зеленський не розповів.

Проте відомо, що з "Азовсталі" вже вдалося евакуювати 264 героїв, яких незабаром обміняють на російських полонених.

Коментуючи евакуацію, засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький закликав людей утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається там. Адже це важливо не нашкодити порятунку наших хлопців.

Евакуація бійців з "Азовсталі"

До теми – евакуація з "Азовсталі": коментар Зеленського: дивіться відео