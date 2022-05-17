Надзвичайні зусилля, які було кинуто для евакуації героїчних захисників Маріуполя з "Азовсталі", нарешті почали давати плоди. З території підприємства вже вдалося вивезти сотні важкопоранених героїв, які отримають медичну допомогу та чекатимуть на обмін.

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Не треба давати оцінку евакуації

Засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький подякував усім, хто сприяв розголосу важкої ситуації на "Азовсталі", що дало імпульс всьому світові брати участь у порятунку героїв. Але зараз, коли процес уже запущено, дуже важливо зірвати його, адже ситуація на війні змінюється кожної хвилини.

Я закликаю утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається там. Єдине що кожен із вас мусить зробити сьогодні - не нашкодити порятунку наших хлопців,

– попросив Білецький.

Евакуація героїв з "Азовсталі": коротко про головне

16 травня з території підприємства "Азовсталь", де відважні захисники міста тримають героїчну оборону та написали історію фантастичного подвигу, почалася евакуації важкопоранених бійців. Їх вивезли у медичні заклади на тимчасово окупованих територіях. Було домовлено, що вони отримають необхідну медичну допомогу, щоб їхнім життям нічого не загрожувало, а згодом їх обміняють на росіян, які опинилися в нашому полоні.

До операції залучено дуже багато сторін, вона надзвичайно складна. Є домовленості, які не можна виносити на загал, але вони дозволили врятувати життя наших героїв. Також повідомляється, що Путін довго блокував обмін, адже захисники Маріуполя не дали йому повністю заволодіти містом та показати цю перемогу на 9 травня.

Раніше повідомлялося про те, що захисники Маріуполя виконали усі поставлені перед ними завдання. Їм вдалося стримати просування росіян та прийняти удар великих сил окупантів, що дало ЗСУ час на перегрупування та озброєння завдяки допомозі партнерів. Тепер вони отримали новий нказ – зберегти свої життя.

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