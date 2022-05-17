Чрезвычайные усилия, которые были брошены для эвакуации героических защитников Мариуполя с "Азовстали", наконец начали давать плоды. С территории предприятия уже удалось вывезти сотни тяжелораненых героев, которые получат медицинскую помощь и будут ждать обмена.

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Не надо давать оценку эвакуации

Основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий поблагодарил всех, кто способствовал огласке тяжелой ситуации на "Азовстали", что дало импульс всему миру участвовать в спасении героев. Но сейчас, когда процесс уже запущен, очень важно не сорвать его, ведь ситуация на войне меняется каждую минуту.

Я призываю воздержаться от комментариев и оценок того, что происходит там. Единственное, что каждый из вас должен сделать сегодня – не навредить спасению наших ребят,

– попросил Билецкий.

Эвакуация героев с "Азовстали": коротко о главном

16 мая с территории предприятия "Азовсталь", где отважные защитники города держат героическую оборону и написали историю фантастического подвига, началась эвакуация тяжелораненых бойцов. Их вывезли в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях. Была договоренность, что они получат необходимую медицинскую помощь, чтобы их жизням ничего не угрожало, а потом их обменяют на россиян, которые оказались в нашем плену.

К операции привлечено очень много сторон, она чрезвычайно сложна. Есть договоренности, которые нельзя выносить на всеобщее обозрение, но они позволили спасти жизни наших героев. Также сообщается, что Путин долго блокировал обмен, ведь защитники Мариуполя не дали ему полностью завладеть городом и показать эту победу на 9 мая.

Ранее сообщалось о том, что защитники Мариуполя выполнили все поставленные перед ними задачи. Им удалось сдержать продвижение россиян и принять удар крупных сил оккупантов, что дало ВСУ время на перегруппировку и вооружение благодаря помощи партнеров. Теперь они получили новый приказ – сохранить свои жизни.

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