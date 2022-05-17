Україна мусить йти на цей крок. Спочатку треба зберегти воїнам життя, а потім – свободу, наголосив міністр оборони України.
До теми Гуманітарна операція на "Азовсталі": у міськраді показали кадри евакуації
Сьогодні тривають складні процеси, зокрема, евакуація поранених із "Азовсталі". Міністр додав, що наші захисники виконали свій наказ щодо стримування російського угруповання у Маріуполі.
За словами Резнікова, сьогодні процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.
Резніков говорив з Ердоганом про евакуацію
Міністр зізнався, що ще місяць тому говорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо посередництва в евакуації. Однак відмовив Ердогану саме Путін.
Тому Резніков розуміє, чому рідні бійців звертались до Китаю. Однак він переконаний, що суб'єктність будь-якої країни мало що вирішує у цьому випадку.
Евакуація з "Азовсталі": що відомо
- Вчора, 16 травня, почали операцію з порятунку захисників Маріуполя з території "Азовсталі". 53 важкопоранених вивезли до лікарні у Новоазовську, що на тимчасово окупованій росіянами території нашої держави. Там їм нададуть медичну допомогу.
- Ще 211 бійців вивезли через гуманітарний коридор до Оленівки. Згодом їх повинні обміняти на російських військовополонених.
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив початок процедури евакуації українських захисників.
- Генеральний штаб ЗСУ наголосив, що завдяки цим понад 80 днів героїчної оборони захисники Маріуполя не дали ворогу перекинути на інші напрямки близько 20 тисяч російських окупантів. Вони повністю виконали свій наказ. Мовиться про окремий загін спеціального призначення "Азов", 12 бригаду Національної гвардії України, 36 окрему бригаду морської піхоти, прикордонників, поліцейських, добровольців та територіальну оборону.
- Зауважимо, перед цим командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, де заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ, попри всі труднощі.
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