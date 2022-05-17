Украина должна пойти на этот шаг. Сначала нужно сохранить воинам жизнь, а затем свободу, подчеркнул министр обороны Украины.
К теме Гуманитарная операция на "Азовстали": в горсовете показали кадры эвакуации
Сегодня продолжаются сложные процессы, в частности, эвакуация раненых из "Азовстали". Министр добавил, что наши защитники выполнили свой приказ по сдерживанию российской группировки в Мариуполе.
По словам Резникова, сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.
Резников говорил с Эрдоганом об эвакуации
Министр признался, что еще месяц назад говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о посредничестве в эвакуации. Однако отказал Эрдогану именно Путин.
Поэтому Резников понимает, почему родные бойцов обращались к Китаю. Однако он уверен, что субъектность любой страны мало что решает в этом случае.
Эвакуация из "Азовстали": что известно
- Вчера, 16 мая, началась операция по спасению защитников Мариуполя с территории "Азовстали". 53 тяжелораненых вывезли в больницу в Новоазовске, на временно оккупированную россиянами территорию нашего государства. Там им будет оказана медицинская помощь.
- Еще 211 бойцов вывезли через гуманитарный коридор в Оленивку. Впоследствии их должны обменять на российских военнопленных.
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил начало процедуры эвакуации украинских защитников.
- Генеральный штаб ВСУ подчеркнул, что благодаря этим более 80 дням героической обороны защитники Мариуполя не дали врагу перебросить на другие направления около 20 тысяч российских оккупантов. Они полностью выполнили свой приказ. Речь идет об отдельном отряде специального назначения "Азов", 12 бригаде Национальной гвардии Украины, 36 отдельной бригаде морской пехоты, пограничниках, полицейских, добровольцах и территориальной обороне.
- Заметим, перед этим командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, где заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности.
Смотрите также – Первые ребята уже эвакуированы из Азовстали, – советник главы МВД: