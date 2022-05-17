Затем их должны обменять и вернуть домой. Мариупольский городской совет обнародовал видео, как происходит процесс эвакуации из "Азовстали".

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В ролике видно, что россияне обыскивают и проверяют украинских воинов и раненых, нет ли у них оружия или взрывчатки. Вместе с тем эвакуированным тяжелораненым делают перевязки. Их перевозят автобусами, рядом с которыми видна тяжелая техника российских оккупантов, маркированная буквой "Z".

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Заместитель министра обороны Анна Маляр 16 мая сообщила, что началась процедура эвакуации тяжелораненых украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь". Чиновница заявила о вывозе 53 тяжелораненых – их всех отправили в больницу в Новоазовске на временно оккупированной россиянами территории нашего государства. Там им должны оказать медицинскую помощь.

В ночь на 17 мая Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором подтвердил начало процедуры эвакуации украинских защитников. Президент подчеркнул, что военнослужащие в течение 82 дней выполняли задачу, поставленную перед ними, и должны вернуться на подконтрольные территории Украины живыми.

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал впоследствии подобное сообщение. В нем говорится, что благодаря более 80 дням героической обороны защитники Мариуполя не дали врагу перебросить на другие направления около 20 тысяч российских оккупантов. Среди героев, которые навсегда запечатлелись в украинской истории:

отдельный отряд специального назначения "Азов",

12-я бригада Национальной гвардии Украины,

36-я отдельная бригада морской пехоты,

пограничники, полицейские, добровольцы и территориальная оборона Мариуполя.

Кроме того, сейчас удалось эвакуировать еще 211 защитников Мариуполя через гуманитарный коридор в Еленовку. Анна Маляр заверила, что их должны обменять на российских военнопленных.

Заметьте, что на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные. Вместе с тем власть подчеркивает, что не прекращает работы по их спасению и абсолютно каждый, кто сейчас охраняет нашу страну, является чрезвычайно важным и за каждого будут биться до последнего.

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К слову, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что тех тяжелораненых украинских бойцов, которых уже удалось эвакуировать с "Азовстали", непременно вернут на подконтрольные Украине территории. Впрочем, пока прежде всего важно стабилизировать их состояние.

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